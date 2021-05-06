Людиново, Калужская область, , 14:19 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Калужской области незаконно отказало ветерану боевых действий в социальной выплате для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета. Об этом 6 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.

Людиновской городской прокуратурой на основании поступившего обращения проведена проверка соблюдения жилищных прав ветерана боевых действий. Было установлено, что в соответствии c нормами Федерального закона «О ветеранах» по письменным заявлениям ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой к министерству труда и социальной защиты Калужской области предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным отказа в осуществлении выплаты и обязании включить ветерана в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.

«В настоящее время исковое заявление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. Исполнение решения суда находится на контроле», — отметила Искрина Басулина.

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