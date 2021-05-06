Сеул, , 14:18 — REGNUM По итогам 2020 года Южная Корея заняла девятое место среди 44 стран мира по уровню предпринимательской активности. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на результаты глобального мониторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), опубликованного Глобальной ассоциацией исследователей предпринимательства (GERA).

Согласно опубликованным данным, за год Южная Корея улучшила свои показатели и поднялась на шесть ступеней.

Известно, что в 2020 году Южная Корея набрала 5,49 балла из 10 возможных.

В топ-5 стран по уровню предпринимательской активности вошли: Индонезия (6,39 балла), за ней следуют Нидерланды (6,34 балла), Тайвань (6,06 балла), Индия (6,03 балла) и ОАЭ (6,02 балла).

Средний показатель среди 44 стран составил 4,69 балла.