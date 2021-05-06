Москва, , 14:16 — REGNUM За первый месяц работы сервисов по прокату в Москве электросамокатов этой услугой воспользовались около полумиллиона раз. Об этом 6 мая сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На данный момент услуга доступна более чем в 70 районах Москвы. По оценке городской мэрии, самокаты становятся одним из самых популярных видов транспорта вне зимнего периода — ежедневно при помощи них совершается в среднем шесть поездок.

«А значит мы будем и дальше развивать услугу — уже в этом году парк вырастет минимум до 20 тыс. самокатов. С момента открытия сезона 2021 прошёл всего месяц, а пользователи проката электросамокатов совершили уже более 500 тысяч поездок», — сказано в сообщении.

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