Подгорица, , 14:15 — REGNUM В Черногории более 57 тысяч граждан были вакцинированы первой и 27 тысяч второй дозой вакцины, сообщили в минздраве страны. Институт лекарственных средств Черногории при этом не зафиксировал ни одного случая заражения человека после вакцинации.

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В первый день массовой вакцинации было привито около 10 000 граждан, во второй день — около 10 300, также сообщили в ведомстве и отметили, что пока вакцинанция идет хорошо.