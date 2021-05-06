Мадрид, , 14:14 — REGNUM Около половины испанских медсестер рассматривали возможность оставить свою профессию во время пандемии. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Союзом медсестер страны с участием 11 645 медицинских работников, пишет La Razón.

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В частности, о своём намерении уйти в пандемию коронавируса заявили 43,6% медсестер.

Еще один аспект, о котором они чаще всего сообщают в опросе, это отсутствие поддержки со стороны своего начальства. Таким образом, 63,8% опрошенных указали, что они не чувствовали поддержки со стороны своих руководителей в соответствующих рабочих центрах при преодолении кризиса здравоохранения, связанного с коронавирусом.