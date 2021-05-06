Ливерпуль, Великобритания, , 14:18 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» не будет покупать французского защитника испанской команды «Барселона» Самюэля Умтити. Об этом 6 мая сообщает портал Anfield Central.

По информации источника, ливерпульская команда получила предложение о покупке 27-летнего футболиста за €6,9 млн, однако отклонила его из-за приобретения французского защитника «Лейпцига» Ибраима Конате.

Кроме того, руководство «Ливерпуля» было обеспокоено большим количеством травм игрока и его зарплатой, составляющей примерно €240 тыс.

Отметим, Самюэль Умтити играет в составе «Барселоны» с 2016 года и в нынешнем сезоне выступил в 15 матчах, не отметившись в них никакими результативными дйествиями.