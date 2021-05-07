Чебоксары, , 00:10 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации подал ещё один иск в отношении чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис», который остался без лицензии. Если первый иск касался ликвидации кредитного учреждения, то в новом заявлении ЦБ требует признать его банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

30 апреля в суде зарегистрировано заявление Центробанка, который просит признать «Мегаполис» банкротом, указав размер исковых требований в сумме 3 824 637 рублей.

«В связи с недостаточностью стоимости имущества (активов) должника для исполнения обязательств перед кредиторами. В качестве кандидатуры конкурсного управляющего должника предложена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в сообщении.

Дело принято в производство 5 мая, судебное заседание назначено на 7 июня.

Напомним, что 20 апреля в том же суде зарегистрирован иск от Центробанка о ликвидации банка «Мегаполис». Судебное заседание назначено на 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у ООО «Мегаполиса» Центральный банк России отозвал 26 марта 2021 года из-за «искажения финансовой отчётности». По данным на 29 апреля, 5 тыс. вкладчиков получили 2,7 млрд рублей страховых выплат.

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