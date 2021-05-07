Чебоксары, 7 мая 2021, 00:10 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации подал ещё один иск в отношении чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис», который остался без лицензии. Если первый иск касался ликвидации кредитного учреждения, то в новом заявлении ЦБ требует признать его банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
30 апреля в суде зарегистрировано заявление Центробанка, который просит признать «Мегаполис» банкротом, указав размер исковых требований в сумме 3 824 637 рублей.
Дело принято в производство 5 мая, судебное заседание назначено на 7 июня.
Напомним, что 20 апреля в том же суде зарегистрирован иск от Центробанка о ликвидации банка «Мегаполис». Судебное заседание назначено на 19 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у ООО «Мегаполиса» Центральный банк России отозвал 26 марта 2021 года из-за «искажения финансовой отчётности». По данным на 29 апреля, 5 тыс. вкладчиков получили 2,7 млрд рублей страховых выплат.
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