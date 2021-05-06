Таллин, , 14:11 — REGNUM Если обсуждаемый парламентом Эстонии новый закон о профилактике инфекционных заболеваний (NETS) будет принят, то он расширит нынешние полномочия сотрудников полиции и ограничит права остальных граждан. Об этом директор таллинского правозащитного центра «Китеж», юрист Мстислав Русаков сообщил dokole.eu.

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Речь идет о наказании за несоблюдение антикоронавирусных ограничений, уточнил юрист: «Сейчас карательных функций у полиции как таковых нет — они просто подходят к людям и объясняют пользу ношения масок. У полицейских сейчас не репрессивная, а больше информативная функция». По его словам, новый закон как раз и преследует цель изменить такое положение.

«В новой редакции NETS у полиции будут новые полномочия: страж правопорядка сможет подойти и потребовать надеть маску, а если человек требования не выполнит — назначить ему штраф. Помимо того, что полномочия Департамента здоровья переходят к полиции, эти полномочия еще и расширяются. Теперь можно задерживать, досматривать помещения на основании карантинных мер», — заключил Русаков.