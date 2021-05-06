Таллин, , 14:09 — REGNUM С 30 апреля по 4 мая в рамках традиционной благотворительной акции в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 2157 евро. Об этом сообщила организатор акции Татьяна Лаврова на сайте veteran.ee.

С 2008 года акция «Поможем ветеранам!» традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания другой материальной помощи ветеранам. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 225 человек, Средний возраст ветеранов — 96 лет.

Сбор средств продолжается. Итоги акции будут подведены 11 мая.