Таллин, , 14:08 — REGNUM Непосредственно 9 мая у жителей Нарвы (северо-восточная Эстония) будет широкая возможность отметить День Победы. Об этом сообщил портал prospekt. ee, подробно информируя о запланированных мероприятиях и их участниках.

Так, в воскресенье, 9 мая, в полдень мэр, председатель городского собрания, представители Генерального консульства России в Нарве возложат цветы и венки у Мемориальной доски Нарвским частям на Петровской площади. В составе этой делегации будет и легендарный ветеран, многолетний председатель Нарвского союза ветеранов Василий Корзанов. Он дошел до Берлина, штурмовал Рейхстаг. 9 мая ему исполняется 95 лет.

Нарва отдельно поздравит всех своих ветеранов — цветы и подарки им привезут на дом. Сегодня ветеранов войны и тыла в Нарве осталось всего 30 человек. Также 8 или 9 мая в интернете пройдет концерт «Жизнь без выстрела на Земле», который подготовили юные нарвитяне — ученики Нарвской музыкальной школы, кружковцы ДК «Ругодив», вокальной школы-студии Pääsuke.

Все мероприятия можно будет увидеть на трех больших уличных экранах, которые установлены в городе.

В то же время из-за ограничений коронавируса отменены шествие «Бессмертный полк» и другие массовые мероприятия 9 мая.