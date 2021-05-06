Саранск, 6 мая, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В деятельности Алтарского, Кочуновского, Липкинского, Набережного и Салминского сельских поселений при обследовании земельных участков вблизи лесных массивов и населённых пунктов, а также полигонов ТБО (твёрдых бытовых отходов) выявлена неполнота мер, направленных на предотвращение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

13.mchs.gov.ru Пожарный инспектор. Мордовия

В частности, установлено, что не была проведена противопожарная опашка, не оборудованы минерализованные полосы, проводится недостаточная работа с собственниками и арендаторами сельхозземель по принятию совместных противопожарных мер, также отсутствуют результаты по составлению протоколов об административной ответственности в связи с выявляемыми нарушениями.

Руководителям семи сельскохозяйственных организаций внесены представления об устранении нарушений. В отношении предпринимателя, который занимается лесозаготовкой, но несвоевременно проводит работы по очистке лесосеки от порубочных остатков составлен протокол по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»).

Всего выявлено 33 нарушения пожарной безопасности, внесено 15 представлений, составлено два протокола об административном правонарушении.

Отметим, как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, за предыдущие сутки в Мордовии произошло семь техногенных пожаров. На тушение мусора спасатели выезжали дважды, трижды подразделения ведомства выезжали на тушение сухой травы.