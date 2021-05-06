Красноярск, 6 мая, 2021, 14:07 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании против COVID-19 в Красноярский край поступило 284 607 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 9720 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

Всего в Красноярском крае на сегодняшний день развёрнуто 122 прививочных пункта для желающих привиться от коронавируса.

В минздраве подчеркнули, что сделать прививку в праздничные дни можно без очереди. Прививочные пункты работают без выходных.

«Ждать очереди на приём не придётся — Красноярский край сейчас обеспечен большим количеством доз вакцины», — уточнили в министерстве.

По информации красноярского губернатора Александра Усса, по состоянию на 6 мая от коронавируса привиты более 200 тысяч жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае выявлено уже 71 013 носителей коронавируса, выздоровели 65 399 человек. За весь период пандемии в регионе скончались 3559 пациентов с коронавирусной инфекцией.