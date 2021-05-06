Берн, , 14:07 — REGNUM Компании BioNtech и Pfizer смогли достичь соглашения с Международным олимпийским комитетом о предоставлении своих препаратов для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 атлетов на XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио (Япония). Об этом сегодня, 6 мая, сообщается на сайте германской компании BioNTech.

Напомним, что XXXII летние Олимпийские игры должны были состоятся в Токио еще в 2020 году, но их пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Было решено перенести игры на 2021 года. Однако из-за очередного пика пандемии коронавируса встал вопрос о целесообразности проведения Игра и в этом году. Тем не менее японские власти смогли убедить МОК и большинство стран в том, что Игры нужно провести, хотя и с определенными ограничениями.

В итоге, старт XXXII Олимпийских игр состоится 23 июля 2021 года.

Pfizer и BioNTech сегодня подписали меморандум с МОК о том, что их препараты от COVID-19 будут использоваться для вакцинации спортсменов и делегаций, участвующих в Олимпийских и Параолимпийских играх в Токио.