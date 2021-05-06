Москва, , 14:07 — REGNUM Свыше 170 московских учреждений подтвердили свою эпидемиологическую безопасность для туристов и получили знаки «Safe Travels Discover Moscow». Об этом 6 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, Safe Travels является всемирной программой в области безопасности путешествий в период пандемии коронавируса. К ней могут присоединиться предприятия общественного питания, гостиницы, туркомпании, культурные площадки и объекты туристической инфраструктуры. В Москве среди учреждений, получивших специальные знаки, фигурируют такие объекты, как музей-заповедник «Царицыно», Музей Москвы, Музей М.А. Булгакова, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, Московский театр на Таганке, Московский зоопарк.

«На данный момент нам поступило около 200 заявок на участие в программе. 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты. Пока что отрасль ориентирована преимущественно на внутренний туризм, но, когда пандемия в мире пойдет на спад, знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения иностранных путешественников», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы рассказали о популярности туристического сервиса Russpass