Таллин, 6 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В День Победы 9 мая в Таллине любой сможет прийти к памятнику «Бронзовый солдат» на столичном Военном кладбище при соблюдении необходимых мер. Об этом заявил мэр Таллина Михаил Кылварт, сообщил sputnik-meedia.eе.

Igor Fedotenkov Бронзовый солдат

Мэр признал, что 9 мая для многих является не просто особым днем в календаре, но и символом исторической памяти, а для мэрии важно, чтобы этот день прошел достойно, безопасно и уважительно друг к другу."В этом году у каждого есть право и возможность к памятнику прийти. Мы призываем таллинцев, исходя из нынешней ситуации (с коронавирусом — ИА REGNUM), придерживаться всех правил, следовать указаниям волонтеров и городских служб, которые выйдут на помощь, чтобы направлять потоки людей и не создавались заторы», — подчеркнул Кылварт.

Также обязательным остается ношение масок индивидуальной защиты.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса посещение памятника «Бронзовый солдат» и могил красноармейцев на Военном кладбище было ограничено.