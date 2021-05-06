Москва, , 14:01 — REGNUM Законопроект, меняющий систему начисления и индексации пенсий сотрудникам силовых ведомств, разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

Предлагается с 1 января 2022 года при исчислении пенсии учитывать 78,68% процента денежного довольствия, а с 2023 года проводить индексацию на 5% до достижения стопроцентного размера.

«Мы провели расчёты и получилось, что каждый год из федерального бюджета на это потребуется около 53,3 млрд рублей», — отметил Миронов.

Инициативу предлагается распространить на пенсионное обеспечение граждан, проходивших военную службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения наказания и их семей.

Законопроект направлен на получение отзыва в правительство РФ.

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