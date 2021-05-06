Казань, 6 мая, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Готовность Казани и Татарии к проведению зимней Специальной Олимпиады 2022 года находится на максимальном уровне. Такое мнение 6 мая высказал журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Казань

«Я думаю, максимальная готовность, я уже отметил, что здесь работает очень профессиональная команда, здесь создана современная инфраструктура», — сказал он.

Также глава Минспорта РФ отметил, что он уверен в том, что опыт, профессионализм и слаженная командная работа позволят с успехом провести в следующем году данный международный форум.

Отметим, всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года состоятся в Казани 22−28 января и в них, как ожидается, примут участие две тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. При этом будут проведены соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Напомним, Специальная Олимпиада основана в 1968 году и призвана способствовать прекращению дискриминации в отношении людей с особенностями интеллектуального развития, а также формировать благосклонное отношение ко всем людям за счет возможностей спорта и реализации программ по развитию образования, здравоохранения и лидерских качеств.