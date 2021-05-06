Таллин, , 13:59 — REGNUM Среднестатистический эстоноземелец тратит в среднем 477 евро в месяц, что на 12 евро меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии с ссылкой на собственные данные.

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Сокращение произошло за счет отсутствия расходов на посещение кинотеатров, концертных залов и других мест маcсовых развлечений в связи с ограничениями коронавируса. По той же причине снизились и издержки на автотопливо и ремонт автотранспортного средства, а также на посещение оздоровительных и косметологических центров, ресторанов и кафе, на покупку новой одежды и обуви. Отсутствуют в статье расходов зарубежный отдых или зарубежные поездки.

Обязательные расходы (расходы домашнего бюджета на питание и жилье) в целом, наоборот, увеличились в течение года на семь евро. «Член семьи тратил 108 евро в месяц на еду и безалкогольные напитки, что на пять евро больше, чем годом ранее. Средняя стоимость жилья составила 78 евро в месяц на одного человека, что на два евро больше, чем в 2019 году», — прокомментировала данные аналитик ведомства Анет Мюрсоо.

По сравнению с предыдущим годом средние расходы на транспорт снизились на шесть евро (66 евро), на отдых — на пять евро (47 евро), а на одежду и обувь — на три евро (23 евро).