Рига, , 13:58 — REGNUM Почти 11 000 мест в списке на добровольную вакцинацию до сих пор не заполнены, несмотря на активную информационную политику правительства и темпы вакцинации среди населения. Об этом сообщили в отделе вакцинации Национальной службы здравоохранения Латвии, отметив, что больше всего свободных мест зафиксировано в Риге из-за большой численности населения.

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Отмечается, что появление новых мест в списках стало возможным благодаря получению большой партии вакцины. Всего прививки от коронавируса COVID-19 в Латвии делают 23 центра.

Особые надежды в ускоренной вакцинации населения Национальная служба здравоохранения возлагает на мобильные пункты. Первый раз формат мобильных бригад для вакцинации был опробован в поселке Шпоги Даугавпилсского края. Теперь этот опыт решено расширить и включить в планы бригад Латгалу и другие регионы Латвии.