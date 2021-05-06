Астана, 6 мая, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Казахстане число телезрителей по итогам 2020 году увеличилось на 22%. Об этом 6 мая заявила министр информации и общественного развития республики Аида Балаева на торжественной церемонии вручения телевизионной премии «Тумар».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

По её словам, выросло потребление и казахстанского контента. В частности, лидерами в топ-10 стали телеканалы Казахстана. Министр отметила, что Казахстан укрепляет связи с ведущими международными медиакомпаниями.

Балаева добавила, что Казахстан начал создавать совместные медиапродукты с компаниями Турции, России, Узбекистана и Киргизии. Кроме того, активизировалась подготовка квалифицированных специалистов в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года телевидение Алма-Аты перешло на цифровое эфирное вещание.

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