Приштина, , 13:57 — REGNUM Загреб надеется, что самопровозглашенную независимость Косово признают и страны, которые до сих пор этого не сделали. Об этом заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман 6 мая в Приштине после встречи с главой МИД сепаратистского Косово Доникой Герваллой.

Радман выразил надежду на то, что диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной продолжится в июне.

«Мы не должны забывать, что Хорватия среди первых признала независимость Косово. Мы подержали вступление Косово в региональные и международные организации. Мы также решили открыть в Косово военную базу, которая поспособствует безопасности», — цитирует Радмана телеканал РТС.

Глава хорватской дипломатии отметил, что «Хорватия и Косово являются традиционно дружескими странами» и рассказал о том, что Загреб предоставил 10 000 доз вакцины от коронавируса для жителей Косово и Метохии.

Напомним, что встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти была запланирована на 11 мая в Брюсселе. Тем не менее, Курти отложил поездку в столицу ЕС, отметив, что для Приштины чрезвычайно важно внимательно подготовиться к новому раунду переговоров.