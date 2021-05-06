Рига, , 13:57 — REGNUM С 5 мая в столице Латвии началось отключение центрального отопления, оно продлится до 7 мая включительно. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципального предприятия по управлению жилым фондом Rigas namu parvaldnieks (RNP), отметив, что отключение связано с наступление теплой погоды и благоприятными прогнозами синоптиков.

Накануне отключения в домах, обслуживаемых RNP, уже было проведено снижение температуры отопления. Это произошло благодаря тому, что в зданиях установлена автоматизированная система отопления, которая обеспечивает автоматическую подачу тепла в зависимости от температуры воздуха на улице.

Отопительный сезон в домах RNP начался 11 сентября 2020 года.