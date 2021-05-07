Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области установлен подозреваемый в вырубке деревьев. Об этом сообщает УМВД по региону.

Информация о происшествии поступила в полицию 5 мая от администрации одного из лесничеств: сообщалось о незаконной порубке деревьев с ущербом на 38 тыс. рублей.

Следствием было предварительно установлено, деревья были срублены в ноябре 2020 года. В совершении преступления заподозрили 22-летнего жителя одного из сел Карсунского районе. По версии полиции, он приехал на своей машине в лесополосу и спилил бензопилой 12 сухостойных дубов.

Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что спилил деревья для личных нужд, говорится в сообщении ведомства. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Ульяновске передано в суд уголовное дело в отношении директора бюджетного учреждения, которого обвинили в незаконной вырубке деревьев на особо охраняемой природной территории. Ущерб оценён в 1,6 млн рублей.

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