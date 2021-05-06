Саратов, , 14:06 — REGNUM В Саратовской области полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывается почти 129 тыс. человек. Однократно вакцинацию прошли 190,5 тыс. жителей. Об этом 6 мая сообщил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер.

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Всего в регион поступило на сегодняшний день свыше 232 тыс. доз антиковидной вакцины. На текущей неделе облминздрав ожидает поступления еще 7,2 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Иммунизацию населения от COVID-19 осуществляют в 108 прививочных пунктах, уточнил Грайфер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 29 апреля открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он заработал на базе филиала второй городской поликлиники областного центра на улице Московской. В ближайшее время круглосуточный прививочный пункт появится в городе Балаково.

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