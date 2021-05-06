Москва, , 13:48 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту падения решетки лоджии на детей в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Председатель СК России поручил руководству следственного управления по Удмуртской Республике доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей в результате падения решетки лоджии «, — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 5 мая на двоих детей в Сарапуле рухнуло металлическое ограждение балкона. Мальчики взобрались на решетку и принялись ее раскачивать, ограждение рухнуло и придавило детей. После осмотра медиками один из мальчиков отпущен домой, второго госпитализировали с ушибами грудной клетки.

По данному факту проводится прокурорская проверка. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным СУ СКР, оба ребенка госпитализированы.

Читайте также: После падения решетки лоджии на детей в Удмуртии возбудили уголовное дело