Рим, , 13:49 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Рома» Лоренцо Пеллегрини может перейти в чемпионат английской Премьер-лиги. Об этом 6 мая сообщает Mirror.

По информации источника, к 24-летнему футболисту проявляет внимание клуб «Ливерпуль», который видит в игроке замену своему нидерландскому хавбеку Жоржиньо Вейналдуму, контракт с которым истекает летом нынешнего года.

При этом контракт итальянского полузащитника рассчитан до лета 2022 года и «Рома» с зимы ведет с игроком переговоры о его продлении. В то же время, по данным источника, в нем есть пункт о выкупе игрока за €29 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Лоренцо Пеллегрини сыграл в составе «Ромы» в 43 матчах и смог отметиться в них девятью забитыми голами и восемью голевыми пасами.