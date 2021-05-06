Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Главы МИД стран «Большой семерки» — шестерка промышленно развитых стран вместе с США — обвинили Россию и Китай в злонамеренной деятельности 5 мая, сообщает Reuters.

Министры иностранных дел Большой семерки в коммюнике заявили, что Россия пытается подорвать демократию и угрожает Украине, в то время как Китай виновен в нарушениях прав человека и использовании своего экономического влияния для запугивания других.

Однако, отмечает агентство, в коммюнике упоминалось мало конкретных действий, которые неоправданно обеспокоили бы председателя КНР Си Цзиньпина или президента России Владимира Путина.

G7 заявила, что поддержит коллективные усилия по прекращению «принудительной экономической политики» Китая и противодействию российской дезинформации — часть действий, направленных на то, чтобы представить Запад в качестве более широкого альянса, чем просто основные страны Семерки.

«Я думаю, что (Китаю), вероятнее всего, нужно — вместо того, чтобы реагировать гневом, — будет взглянуть в зеркало и понять, что он должен принять во внимание это все более широкое мнение, согласно которому эти основные международные правила должны соблюдаться», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.