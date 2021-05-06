Киев, , 14:04 — REGNUM В случае проведения внеочередных президентских выборов на Украине, нынешний президент Владимир Зеленский набрал бы в первом туре 28% голосов. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба Центра Разумкова со ссылкой на результаты своего опроса.

По данным социологов, ближайшим конкурентом Зеленского является бывший президент Украины Пётр Порошенко. За него могут проголосовать 18% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с кандидатом. Далее идёт сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 14,5%.

Во втором туре президентских выборов Зеленский мог бы набрать 60,5% голосов, соперничая с Порошенко и 71%, если бы во второй тур вышел Бойко.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля 2021 года. Всего был опрошен 2021 совершеннолетний житель подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал итоги аналогичного опроса, согласно которому Зеленский мог бы набрать в первом туре выборов 31,4%.

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