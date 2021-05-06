6 мая 2021 | Время чтения 13 мин

Ярослав Чингаев, , 15:48 — REGNUM Москва за девятивековую историю пережила пять нашествий, множество пожаров, 70 лет правления советской власти. Это отразилось на количестве сохранённых зданий и строений Москвы. Особенно сильно пострадала Москва после пожала 1812 года. По оценке историка Ивана Катаева, пожар уничтожил 6496 из 9151 жилого дома и 122 из 329 храмов. А советский период, придание Москве статуса столицы, перепланировка города позволили власти смело рушить мешающие здания. Согласно подсчетам краеведов, с 1917 года уничтожено 368 храмов. В 1940 году специальная комиссия Академии архитектуры СССР подвела итоги предвоенной реконструкции города: с 1917 по 1940 год «уничтожено 50 процентов архитектурно-исторических памятников национальной архитектуры». Согласно официальным данным, преданным гласности на Всесоюзном совещании по охране памятников в 1988 году, в 1950—1980-е годы в Москве было снесено 2200 исторически ценных зданий, в том числе с 1976 года — 805. Да и сегодня сохранение старых исторических зданий — большая проблема в городе. В этом фоторепортаже ИА REGNUM расскажет о самых старых зданиях и постройках Москвы.

Спасский собор и трапезная Спасо-Андроникова монастыря

Спасо-Андроников монастырь — один из самых древних монастырей Москвы. По легенде, в 1356 году митрополит московский Алексей попал в шторм на Черном море. Пока команда корабля паниковала перед неминуемой гибелью, Алексей молился перед вывезенной из Константинополя иконой с образом Иисуса Христа. Буря чудесным образом утихла. Митрополит в знак этого дал обет построить монастырь. Первым игуменом и строителем Спасо-Андроникова монастыря стал ученик Сергия Радонежского Андроник Московский, выбравший место для обители на берегу Яузы. Спасо-Андроников монастырь не был на первых ролях в церковной жизни. После революции 1917 года монастырь использовался как концлагерь ЧК. Интересно, что в старые времена монастыри часто использовали как тюрьмы, а в Спасо-Андрониковом монастыре некоторое время сидел Аввакум. С конца 1922 года в монастыре организован жилой поселок им. Калинина рабочих завода «Гужон» (позднее «Серп и молот»). В 1960 году произведена реставрация монастыря и на его территории открыт музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева.

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасский собор в наше время считается самым старым сохранившимся зданием Москвы. О времени строительства нет единого мнения, но возможно собор возведен в 1390-х годах. В 1425—1427 годах собор расписал Андрей Рублев. В 1430 году здесь же Рублев погребен. Работы Рублева в этом соборе не сохранились, если не считать орнаментальной росписи на откосах окон. Спасский собор много претерпел за свою историю. В 1812 году при пожаре выгорел иконостас и обрушились главы. В советский период с 1922 года собор удалось сохранить, превратив в приходскую церковь, которой он является до сих пор.

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Также на территории Спасо-Андроникова монастыря находится трапезная, построенная в 1504—1506 годах, одна из немногих московских построек из кирпича, сохранившихся от начала XVI века. Сейчас в трапезной развернута экспозиция музея древнерусского искусства.

Трапезная палата Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Трапезная палата Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Трапезная палата Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Трапезная палата Спасо-Андроникова монастыря. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь мученика Трифона в Напрудном

Напрудная слобода на северо-востоке Москвы лежала на берегах речки Напрудной. В слободе издавна стоялая деревянная приходская церковь, освященная во имя святого Трифона. По легенде в тех местах охотился Иван Грозный со свитой. В свите был князь Трифон Патрикеев, который держал любимого сокола царя. И Трифон упустил сокола во время охоты. Князь стал молиться о помощи, и святой Трифон указал место, где найден сокол. На том месте и возведен храм.

Церковь Трифона в Напрудном. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Трифона в Напрудном. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Датировка постройки большинства допетровских зданий вызовет трудности. Так же и с Храмом Трифона. Первые достоверные указания на существование церкви относятся к 1625 году. Но на сегодняшний день историками принято датировать строительство Церкви Трифона 1470−1490 гг. На стене храма обнаружена надпись, которая датируется 1492 годом.

Церковь Трифона в Напрудном. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Трифона в Напрудном. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В XIX веке церковь достроена несколькими приходами и колокольней, которые после Октябрьской революции были взорваны. В 1932 году Храм Трифона закрыт. К 1947 году храм отреставрировали, но первая литургия прошла только в 1992 году.

Церковь Трифона в Напрудном. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Трифона в Напрудном. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Успенский собор Московского кремля

По преданию Москва возникла с Боровицкого холма. Вокруг холма разрослись первые городские поселения, появились стены, возник Московский кремль. Кремль несколько раз перестраивался: башни, стена и здания сносились, на их месте строились новые. Во времена СССР некоторые храмы и памятники снесены безвозвратно. В этом фоторепортаже мы расскажем о некоторых сохранившихся древних постройках Кремля.

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Если Московский кремль — сердце столицы, то Успенский собор — духовный центр Кремля. Успенский собор — место захоронения духовных владык, место коронаций московских князей, царей и императоров.

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По данным археологов, деревянная церковь на этом месте стояла начиная с XII века. После каменная церковь сменила деревянную. При Иване Калите в 1326 году заложен каменный Успенский собор. К 1470 году храм обветшал и случился пожар. Митрополит Филипп при Иване III задумал строительство нового собора.

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1472 заложен новый собор мастерами Ивашкой Кривцовым и Мышкиным. Через два года уже закладывали своды, как вдруг недостроенных собор рухнул. Причина — плохая известь. Вызвали псковских мастеров, но те испугались строить такой большой храм.

В 1475 году, по совету супруги Ивана III Зои Палеолог, в Москву пригласили известного архитектора и инженера Аристотеля Фиораванти. Аристотель снес за неделю руины от старого храма и начал возводить новый. Для образца нового собора выбрали Успенский собор во Владимире. Но Фиораванти построил собор за четыре года и внес свои особенности. Собор вышел просторнее и светлее, чем многие московские постройки того времени. В 1479 году собор был освящен.

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

После занятия Кремля советским правительством, в Успенском соборе прошла последняя служба на Пасху в 1918 году. После службы собор закрыли для посещения и только в 1955 году Успенский собор снова открыли как музей.

Сегодня собор, в котором сохраняется усыпальница глав русской церкви, древняя стенопись, уникальное собрание икон, — один из наиболее посещаемых музеев Московского кремля. С 1990 года в соборе возобновились богослужения.

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Успенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благовещенский собор Московского кремля

По преданию в 1291 году на месте Благовещенского собора построен деревянный храм, который позже сменил каменный.

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Во время общей перестройки Кремля, предпринятой Иваном III, были вызваны псковские мастера для перестройки рухнувшего Успенского собора. Мастера убоялись строить большое здание, но согласились строить меньшего размера Благовещенский собор. В 1482 году началось строительство собора, которое закончилось в 1489 году. Как и предыдущие, построенный Благовещенский собор — домовой «княжеский» храм, соединявшийся с дворцом. Через 80 лет при Иване Грозном собор был достроен четырьмя небольшими пределами. В соборе стало девять глав — позолоченные и сверкающие даже в пасмурный день.

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благовещенский собор — единственный собор, вход в который не с запада, а с востока. С запада в свой домовой храм входили великий князь или царь. Для прочих отдельно сделан вход с площади.

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1918 году, как и другие храмы Кремля, Благовещенский собор закрыт для богослужения. В том же году создан комитет по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, возглавляемый Игорем Грабарём. Началась реставрация собора. В 1955 году храм открыт для посещения как музей. С 1993 года в соборе совершаются патриаршие богослужения.

Благовещенский собор. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Ризоположения Московского кремля

Так же, как и Благовещенский собор, Церковь Ризоположения построена псковскими мастерами в 1484—1485 годах.

Слева направо — Церковь Ризоположения, Успенский собор, Успенская звонница, Колокольня Ивана Великого, Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Храм построен на месте предыдущего, который был возведен в честь спасения Москвы от татарских войск царевича Мазовши в 1451 году. Великий князь Василий II бежал из Москвы, оставив жителей. Неприятель поджег посады и начал штурм. Но на следующее утро москвичи не увидели вражеское войско. Враги ушли по своим внутриполитическим событиям в Орде. Отсюда и название в честь праздника Положения ризы Богоматери. В 860 году славянские язычники во главе с Аскольдом напали на Константинополь. Патриарх обнес ризу вокруг города, погрузил ее в воду. После этого началась буря и разметала корабли славян.

Церковь Ризоположения. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Ризоположения. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церковь Ризоположения. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С учреждением патриаршества в 1589 году Церковь Ризоположения стала домовой церковью для патриарха. После того как был построен патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов, Церковь Ризоположения стала дворцовой.

В советское время так же, как и остальные храмы Кремля, Церковь Ризоположения была закрыта в 1918 году, а в 1965 году снова открыта как музей. В 1993 году возобновили богослужения.

Церковь Ризоположения. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Ризоположения. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церковь Ризоположения. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь стоит в невыгодном для обозрения месте — в темном углу, но является самой стройной и изящной из кремлевских церквей.

Грановитая палата Московского кремля

Грановитая палата — древнейшее сохранившееся сооружение Москвы гражданской архитектуры.

Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Палата заложена в 1487 году итальянским мастером Марком Фрязиным и закончена в 1492 году другим итальянским зодчим Пьетро Антонио Солари. Название палаты произошло от архитектурного решения главного восточного фасада, выходящего на Соборную площадь. Фасад облицован белокаменными блоками, каждый из которых отесан на четыре грани. Такая обработка камня, характерная для итальянской архитектуры эпохи Возрождения, называлась «бриллиантовым рустом».

Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На первом этаже находились хозяйственные помещения, а на втором — большой зал, в котором проходили важные события в жизни царского двора: прием посольств, праздничные застолья, коронационные обеды, собрание комиссий. В Грановитой палате проходил диспут между официальной церковью и приверженцами старой веры во главе с Никитой Пустосвятом.

Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

При строительстве в 1838—1849 годах Большого Кремлевского дворца Грановитую палату включили в новый комплекс дворцовых зданий, и через Святые сени соединили с Владимирским залом. В 1992—1994 годах построено заново Красное крыльцо, разрушенное в 30-х годах, по которому раньше русские цари спускались в Успенский собор на коронование.

Грановитая палата. Московский кремль Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Палаты Старого Английского двора

Здание Старого Английского двора — старейшее представительство иностранной державы в Москве.

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В XVI веке Англия организовала экспедицию для поиска пути в Индию через северо-восток. Три корабля в 1553 году вышли в опасное плавание. Только один корабль «Эдуард Благое Начинание» под командованием Ричарда Ченслора достиг берега Московии в районе Северной Двины. Остальные корабли погибли. Ричард Ченслор со спутниками отправился в Москву ко двору Ивана Грозного. Ченслору была вручена грамота о разрешении захода английских судов в Московию. Так начались активные торговые и дипломатические отношения между Московией и Англией.

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1556 году Иваном Грозным пожалован английским купцам участок на Варварке, на котором построены платы. Позже англичане построили еще один двор, и палаты на Варварке стали называться Старыми.

Через сто лет, по указу царя Алексея Михайловича, возмущенного казнью английского короля Карла I во время Английской революции, купцы покинули Россию. В начале XVIII в. Петр I открыл здесь Цифирную (математическую) школу.

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Позже здание было застроено, и скрылся первоначальный облик. И только в 1956 году советский реставратор П. Д. Барановский заново открыл Стрый Английский двор. В 1967 году в связи со сносом большинства зданий Зарядья из-за строительства гостиницы «Россия» и общей реконструкции территории началось восстановление палат.

Сейчас здесь находится музей Старого Английского подворья.

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старый Английский двор. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старая трапезная и сушило (солодежня) Симонова монастыря

На юго-востоке Москвы в свое время было два Симонова монастыря: старый и новый. Симонов монастырь основан в 1378 году племянником преподобного Сергия Радонежского преподобным Фёдором. Но через девять лет после основания по каким-то причинам заложили новый, чуть севернее. От старого монастыря осталась только приходская церковь.

Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С Симоновым монастырем связаны известные персоны. В монастыре похоронены монахи Пересвет и Ослябя, которых благословил Сергий Радонежский идти вместе с войском Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Из стен Симонова монастыря вышли преподобный Кирилл Белозерский и Ферапонт Можайский. В монастыре работал Максим Грек.

Старая трапезная палата. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старая трапезная палата. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старая трапезная палата. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Старая трапезная палата. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В результате нескольких сотен лет построек и перестроек на высоком берегу Москва-реки возник величественный ансамбль. Но с приходом коммунистов к власти его стали разрушать. В 1930 году взорвали Успенский собор, колокольню — снесли пять из шести церквей. На месте монастыря заложили здание клуба, и сейчас на этом месте находится Дворец культуры ЗИЛ.

Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Но часть построек дожила до наших дней. На территории оставшейся части Симонова монастыря был производственный комбинат «Рыболов-Спортсмен», на котором изготавливали удилища и другие рыболовные принадлежности.

Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Одно из сохранившихся зданий — Старая Трапезная, построенная в 1485 году. Но более интересно сушило или солодежня, построенная в 1677—1680 годах. Сушило — самое старое пятиэтажное здание Москвы. Оно предназначалось для хранения продовольственных запасов и сушки солода и зерна.