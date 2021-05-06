Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Пожилая жительница Петербурга силой заступилась за своего внука во время конфликта мальчика с другим ребенком. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

Как сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стычка между школьниками произошла на детской площадке у дома 9 по улице Окраинной в Красногвардейском районе города. Около полуночи 5 мая в полицию поступила телефонограмма из больницы, в которой сообщалось, что в медучреждение для осмотра обратился 11-летний мальчик. Он пояснил, что его ударила по голове женщина, вступившая в конфликт, возникший между ним и его сверстником.

«После осмотра врачами школьник был отпущен. Позже в полицию обратился отец пострадавшего мальчика, — рассказали в ведомстве. — По предварительным данным, агрессию к школьнику проявила бабушка второго подростка, вмешавшаяся в возникший между мальчиками конфликт».

В настоящее время полиция проверяет указанную информацию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.