Нур-Султан, , 13:40 — REGNUM Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлили домашний арест бывшему министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову до 14 июня 2021 года, сообщает издание InformBuro.

Прокурор просил суд продлить арест и лишить Биратнова права выходить из дома. Суд продлили арест, но отказал в дополнительном ограничении права. Таким образом, экс-министр может продолжать ходить на работу.

Напомним, в апреле суд удовлетворил ходатайство адвоката Елжана Биртанова и разрешил экс-министру выходить из дома с 8:00 до 19:00. Он находится под домашним арестом с ноября 2020 года.

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