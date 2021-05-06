Саратов, , 13:41 — REGNUM Глава города Саратова Михаил Исаев посетил 6 мая поселок Красный Текстильщик, где сегодня ночью произошла трагедия — при пожаре погибла женщина и двое ее дочерей. Предварительной причиной возгорания называют неисправность проводки.

Как оказалось, в семье остался еще один ребенок, который по счастливой случайности гостил у бабушки. Исаев поручил оказать необходимую помощь и содействие пострадавшей семье.

ИА REGNUM напоминает, в доме на улице Фосфоритная поселка Красный Текстильщик находилась 30 летняя женщина со своими детьми — трех и десяти лет, а также с 28-летним племянником. Около 01:00 (местное время) 6 мая произошло возгорание жилища. Мужчина выбежал на улицу, чтобы позвать соседей на помощь. Через некоторое время он вернулся к дому, а жилое помещение уже было полностью охвачено огнем. Пожарные, прибывшие на место, после ликвидации возгорания обнаружили останки тел женщины и ее двух дочерей. Проводится доследственная проверка.

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