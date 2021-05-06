Йошкар-Ола, , 13:37 — REGNUM В текущем году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнить благоустройство 85 территорий в Марий Эл, в том числе 37 дворовых и 48 общественных пространств. Об этом сообщил глава минстроя республики Михаил Степанов.

Общий объем финансирования работ составит более 194 млн рублей. До настоящего момента контракты на выполнение всех работ заключены.

По состоянию на 4 мая, работы ведутся на 22 общественных объектах и двух дворовых территориях, две общественных площадки уже готовы — на территории Нурминской и Руэмской сельских администраций Медведевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, дом дружбы народов, строительство которого было начато весной текущего года в Йошкар-Оле, планируется завершить в первой половине 2023 года. Реконструкция здания не только решает проблему долгостроя, но и позволит собираться вместе представителям 32 национально-культурных общественных объединений, объединяющих более 50 национальностей, которые проживают на территории республики.

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