Киев, 6 мая 2021, 13:40 — REGNUM Перед Украиной стоят два вызова — внешний и внутренний. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Внешней угрозой для Украины является Россия, а внутренней — коррупция и олигархи, сказал он.
Он добавил, что в этом контексте стороны обсудили антикоррупционные реформы на Украине, включая реформы судов, правоохранительных органов и спецслужб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США заявил, что высоко ценит усилия Украины по «сдерживанию» России.