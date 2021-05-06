Псков, 6 мая, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировки на территории Псковской области отработали уничтожение крылатых ракет и авиации условного противника с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф».

Пресс-служба ЗВО Запуск зенитной ракеты

Как сообщили 6 мая в пресс-службе ЗВО, тренировочный налет подразумевал одновременное воздействие на ЗРК сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических целей, а также целей, летящих на предельно малых высотах.

Дежурные смены боевых расчётов, стоящие на боевом дежурстве, отразили массированный ракетный удар условного противника с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта до 4,8 км/с.