Калуга, 6 мая, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году панируется провести комплексное экологическое обследование на 15 природных территориях Барятинского, Дзержинского, Износковского, Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского районов, а также Калуги. В настоящее время эти территории не имеют особого охранного правового статуса. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Экологический объект «Поломовские святые источники» в Барятинском районе Калужской области

В план обследования включены восемь родников с прилегающими территориями. К восходящим источникам, которые для Калужской области являются редкими, относятся «Сердитый колодец» и «Поломовские святые источники» в Барятинском районе, а также «Пудов колодец» вблизи деревни Локонское Малоярославецкого района. Также будут обследованы родники «Будь здоров!» и «Гремучий» на территории Калуги. Будут исследованы представляющие интерес для орнитологов болотные массивы в Износковском районе и лес в Ферзиковском районе в пойме реки Дугны.

«В конце сентября мы определим объекты, которые будут признаны уникальными и в перспективе включены в природно-заповедный фонд региона», — отметил профильный министр Владимир Жипа.

Комплексное экологическое обследование территории проводится в рамках региональных программ «Охрана окружающей среды в Калужской области» начиная с 2011 года. За это время собрана и обобщена информация о 250 природных объектах, в том числе о 171, объявленных памятниками природы в 80−90 годах прошлого века.