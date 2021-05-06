Магас, , 13:31 — REGNUM В Ингушетии будут выходными три дня на предстоящей неделе. В связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам жители республики не будут работать 12, 13 и 14 мая. Указ об этои подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Таким образом, в первые две недели мая жителям Ингушетии предстоит отработать всего один день — 11 мая. Напомним, ранее были объявлены нерабочими дни с 4 по 7 мая включительно. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин по рекомендации главного санитарного врача РФ, для того чтобы ограничить контакты жителей России в период майских праздников.

Дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая были ранее объявлены нерабочими в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Напомним, по случаю праздника Ураза-байрам три дня также станут нерабочими в Чечне. Два дня предоставлено для празднования этого праздника в Дагестане.