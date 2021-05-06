Сеул, , 14:20 — REGNUM В апреле 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 25 578 импортных легковых автомобилей, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Auto Herald со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, больше всего в стране было продано автомобилей марки Mercedes-Benz (8430). За ней следуют BMW (6113 ед.), Audi (1320 ед.), Volvo (1263 ед.), Volkswagen (1080 ед.), Mini (1051 ед.), Jeep (1001 ед.), Porsche (978 ед.), Ford (902 ед.), Lexus (826 ед.) и т.д.

Самыми продаваемыми моделями стали: седан Mercedes-Benz E 250, седан E350 4MATIC и внедорожник GLE 450 4MATIC.