Берлин, , 13:55 — REGNUM Из-за издевательств над спортсменами из олимпийского тренировочного центра Германии была уволена тренер немецкой сборной по спортивной гимнастике Габриэле Фрезе. Об этом 6 мая сообщает агентство DPA.

«Трудовые отношения между Олимпийской базой Саксонии и Фрезе закончились», — заявил глава Олимпийской базы Томас Вайз.

В то же время, сама 60-летняя Фрезе опровергает выдвинутые в ее отношении обвинения и намерена провести обжалование данного решения в суде.

Отметим, ранее члены сборной Германии по спортивной гимнастике обвинили тренера в оскорблениях и принуждению к применению лекарств без медицинского рецепта, после чего Федерация гимнастики страны начала расследование и сообщила о 17 выявленных в ходе него случаях психологического насилия.