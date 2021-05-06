Душанбе, 6 мая, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 8 мая. Об этом сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на городской совет ветеранов.

Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон Эмомали Рахмон

Отмечается, что в парке Победы примут участие четыре ветерана Великой Отечественной войны, а также послы иностранных государств. В рамках торжественной части состоится возложение цветов и военный парад.

По данным министерства здравоохранения республики, в Таджикистане осталось 94 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 16 — в Душанбе.

Ранее в пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве.