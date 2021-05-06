Приштина, Сербия, 6 мая, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Хорватия планирует построить военную базу в Косово и Метохии. Об этом заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман 6 мая в Приштине, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел сепаратистского Косово Доникой Герваллой.

Suradnik13 Солдаты хорватской армии

По словам министра, это необходимо для «усиления безопасности» в регионе.

«Мы решили открыть в Косово военную базу, которая поспособствует стабильности. Хорватия недавно приняла решение об увеличении своего военного контингента в рамках международной миротворческой операции НАТО в Косово — KFOR. Операция KFOR особенно важна для Хорватии, так как Косово находится в нашем непосредственном окружении и обстановка здесь может повлиять на стабильность всего региона», — цитирует телеканал РТС слова Радмана.

Напомним, что ранее Загреб обещал Приштине помощь в трансформации «Сил безопасности Косово» в полноценную армию.