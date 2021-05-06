Казань, , 13:30 — REGNUM В Татарии продолжается вакцинация населения антиковидными препаратами. Так, за сутки иммунизацию прошли 3462 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего в регионе по состоянию на 6 мая провакцинировано 263 755 человек. Вторую дозу препарата получили 183 480 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по данным на 6 мая подтверждено 20 670 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 17 670 пациентов, за сутки выписались 25 человек. Скончались всего 468 носителей вируса.

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