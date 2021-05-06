Иваново, , 13:23 — REGNUM Культурные, спортивные мероприятия в Ивановской области теперь можно проводить со зрителями — при условии, что мероприятия проходят на открытом воздухе. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщили 6 мая в пресс-службе правительства региона.

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В соответствии с изменениями, зрители смогут присутствовать на спортивных соревнованиях, проводимых на открытом воздухе на территориях общественных пространств, парков культуры и отдыха при условии обязательного соблюдения правил эпидбезопасности. Также на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха разрешается проведение концертов, театральных представлений, фестивалей, прочих мероприятий. Кроме того, разрешена работа детских игровых площадок и парков аттракционов.

Согласно изменениям, работа нестационарных объектов общественного питания на территории общественных пространств организуется исключительно на вынос готовых блюд и напитков, а проведение дегустаций не допускается. Посетители и сотрудники при нахождении в общественных местах должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы, иные изделия, их заменяющие) и рук. Ивановцы старше 65 лет, не имеющие прививок или антител к коронавирусу, посещать общественные пространства пока не смогут.