Владикавказ, , 13:21 — REGNUM В Северной Осетии получают лечение в ковидных госпиталях 179 пациентов. У 55 из них подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 33 человека, их перевели в палаты реанимации, шестерым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ, сообщили 5 мая в пресс-службе регионального минздрава.

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За последние сутки число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на девять человек. За эти же сутки выздоровели восемь пациентов. Общее количество носителей коронавирусной инфекции в РСО-Алании достигло 16 782 человек. Выздоровел из них — 16 121 пациент, сообщили 6 мая в федеральном оперативном штабе.

Число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 198. В мае в республике не было зафиксировано ни одной смерти от осложнений после коронавируса.