Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить сертификаты вакцинации по причинам состояния здоровья граждан. В свою очередь Совет Европы предостерегает от дискриминации в этом вопросе, а тем временем страны ЕС действуют наперегонки, чтобы выработать формат так называемый ковид-паспортов. К чему это может привести — постарались понять в своем выпуске журналисты шведского телеканала SVT.

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Ковид-паспорт является водоразделом. Для некоторых это решение открыть границы. Для других речь идет о несправедливом инструменте, который делит людей на тех, кому свободу передвижения вернули, и тех, кто остается в изоляции.

Критики часто ссылаются на Совет Европы, который вместе с ЕС работает над защитой верховенства закона и прав человека в Европе. В резолюции они призывают «никого не подвергать дискриминации из-за отсутствия вакцинации, риска для здоровья или нежелания проходить вакцинацию».

Данный вопрос пока не рассматривался Омбудсменом Швеции по предотвращению дискриминации. Однако пресс-секретарь Омбудсмена Клас Лундштедт объясняет, что, вероятно, вопрос будет рассмотрен с точки зрения запрета «косвенной дискриминации», если такое требование поставит в особо невыгодное положение людей по одному из семи установленных мотивов дискриминации (этническая принадлежность, пол, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, возраст, [политические и любые другие внутренние] убеждения или инвалидность). Однако особое исключение может быть сделано в определенных ситуациях, если существует «законная цель» и если применяемые для этого средства считаются «подходящими и необходимыми».

Чтобы дезавуировать аргумент о дискриминации, Европейская комиссия со своей стороны старалась не называть свидетельство о вакцинации «паспортом вакцинации», называя его «зеленым сертификатом». В ЕС всячески подчеркивали, что в него также должны быть включены сведения об отрицательных тестах на COVID-19 и информация по другим инфекционным заболеваниям. Таким образом, задумка состоит в том, что такой документ может дать возможность путешествовать для всех граждан, а не только для вакцинированных.

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