Кызыл, , 13:19 — REGNUM Региональным оператором по обращению с отходами в Туве переназначено муниципальное предприятие Кызыла «Благоустройство». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, функции регоператора МУП будет выполнять до 23 апреля 2022 года.

Решение принято, как отмечается, в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и эффективной организации работы по обращению с ТКО.

«Минприроды РТ рекомендует всем организациям федеральной, региональной и частной формы начать процедуру заключения договоров на оказание услуги по вывозу ТКО с региональным оператором МУП г. Кызыла «Благоустройство», — добавили в ведомстве.

Отсутствие подобных соглашение может стать для принятия «мер административного воздействия».

Напомним, ранее компания «СТ-ТБО», выбранная в качестве регоператора прекратила работу весной 2020 года из-за хронических неплатежей. Как сообщало ИА REGNUM, конкурс по выбору нового оператора может состояться только после расторжения договора с «СТ-ТБО».

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