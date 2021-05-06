Варшава, , 13:19 — REGNUM Пресс-секретарь Польского Агентства по трудойстройству Матеуш Жидек в эфире Polskie Radio сообщил, что количество свободных рабочих мест в Польше показывает резкий рост.

«С января по апрель текущего года на портале вакансий Pracuj. pl было размещено на 48% больше объявлений о вакансиях, чем за этот же период год назад. На другом специализированном портале для поиска работы OLX количество таких объявлений выросло на 11% по сравнению с тем, что было год назад», — сообщил Жидек.

По словам представителя агентства по трудоустройству, работодатели в настоящий момент чаще всего ищут специалистов по торговле и продаже, IT-специалистов и производственников, а также рабочих-строителей. Реже остальных встречаются вакансии в областях гостиничного бизнеса, искусства, индустрии развлечений и СМИ.

В качестве примера Жидек привел факт, что среди опубликованных с января по март 2021 года вакансий на специализированном портале Praca. pl 24% предложений рабочих мест связано с информатикой, программированием и администрированием сайтов, с продажей товаров и услуг, а также с обслуживанием клиентов.