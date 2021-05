Кембридж, Великобритания, , 13:37 — REGNUM Герцог и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой канал на YouTube. Их первый ролик за сутки уже собрал более одного миллиона просмотров.

YouTube-канал королевской четы называется The Duke and Duchess of Cambridge («Герцог и герцогиня Кембриджские»). О чём будут их публикуемые ролики пока неизвестно.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали 10-летие со дня свадьбы. За это время они стали многодетными родителями — пара воспитывает троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи Кембриджских.

