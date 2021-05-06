Красноярск, 6 мая 2021, 13:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в оперативном штабе региона.
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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 3559 пациентов с диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая в Красноярском крае выявлено 71 013 носителей коронавируса, выздоровели 65 399 человек.
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