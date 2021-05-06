Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусной инфекции зарегистрировано свыше 1,2 тыс. летальных исходов от COVID-19. За минувшие сутки в регионе зафиксировали еще девять смертей от ковида. Об этом 6 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Тем временем в Ленобласти за истекшие сутки выявлен еще 81 зараженный коронавирусной инфекцией, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. При этом выписано по выздоровлению 86 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 5 мая было обнаружено в городах: Мурино (восемь), Гатчина (семь), Тихвин (пять), поселке им. Свердлова (шесть), поселке Рощино (четыре), городах Луга, Сланцы, Тосно, Никольское, поселке им. Морозова (по три).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 43 099 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 354 человека. От COVID-19 в регионе скончался 1201 человек.

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